Филатов: в Днепре создано добровольческое формирование охраны общественного порядка

"Формирование будет помогать полиции патрулировать улицы и поможет избегать излишней самодеятельности горожан", - заявил Филатов.

Формирование охранять общественный порядок. "Варту Днепра", подразделения которой будут формироваться совместно с теробороной, возглавил майор Александр Буйволюк. До вторжения России он руководил департаментом парков и рекреации.

"С первого дня мы встречаем много людей, которые хотят оборонять город",- заявил Буйволюк.

Сейчас желающих принимают по адресу: ул. Старокозацька, 58. Здесь проходит регистрация. В дальнейшем распределении - в военкоматы, группы патрулирования или группы, которые собирают информацию относительно движения вражеских сил, - учитывают профессиональный опыт и личные навыки (в частности, это будут учитывать в вопросе выдачи оружия). По возможности работодателей будут просить содействовать службе добровольца в страже.

Подразделения "Варты Днепра" будут формироваться по территориальному признаку, то есть добровольцы могут обратиться в свои районные администрации. Позже будут обнародованы контактные номера.

С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.