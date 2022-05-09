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Филатов: Днепр, как и вся страна, не нуждаются в имперских нарративах

Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

На ближайшей сессии, которую должны провести в эту среду, в Днепре планируют переименовать еще 20 улиц, чьи названия связаны со страной-агрессором Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова во время брифинга 9 мая.

"Вопрос отработан в профильных комиссиях и с общественностью. Кроме этого, издано соответствующее распоряжение провести аудит памятников, связанных с российским и тоталитарным наследием. Мы будем обсуждать это с депутатами", - сказал он.

Филатов также отметил, что эта работа будет продолжаться точечно и с учетом того, чтобы декоммунизация и дерусификация происходили, отвечая историческому наследию Днепра.

Как известно, на прошлой неделе демонтировали более десятка "мемориалов" и символики тоталитарного режима.

В течение этой недели также запланирован ряд таких работ. Все демонтированные элементы и конструкции будут храниться на специальном складе.

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ДнепрБорис Филатов