Филатов: Днепр, как и вся страна, не нуждаются в имперских нарративах

"Вопрос отработан в профильных комиссиях и с общественностью. Кроме этого, издано соответствующее распоряжение провести аудит памятников, связанных с российским и тоталитарным наследием. Мы будем обсуждать это с депутатами", - сказал он.

Филатов также отметил, что эта работа будет продолжаться точечно и с учетом того, чтобы декоммунизация и дерусификация происходили, отвечая историческому наследию Днепра.

Как известно, на прошлой неделе демонтировали более десятка "мемориалов" и символики тоталитарного режима.

В течение этой недели также запланирован ряд таких работ. Все демонтированные элементы и конструкции будут храниться на специальном складе.