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Филатов: в Днепр прибыли еще 60 грузовиков и внедорожников для ВСУ

Фото: в Днепр прибыли еще 60 грузовиков и внедорожников для ВСУ (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

В Днепр прибыли еще 30 грузовиков и 30 маневровых внедорожников. Их передадут на нужды ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"Вы все видите и знаете, как много нам удалось сделать. Особенно в этот раз. И за это я благодарю ребят из корпорации АТБ, которые показали пример сознательного бизнеса. Геннадию Корбану, который объявил эту кампанию по поиску машин для бойцов и так же внес в нее свой вклад. Но прежде всего - и больше всего я благодарен всем днепрянам, которые откликнулись на сбор средств. И поэтому все это стало возможным", - заявил Филатова.

Он также отметил, что Днепр готов будет и в дальнейшем увеличивать помощь бойцам. Всего за последние более пяти месяцев Днепр передал на нужды ВСУ более 400 машин.

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ДнепрБорис Филатов