Філатов анонсував муніципальні надбавки для вихователів дитсадків

Найближчої сесії депутатський корпус міськради Дніпра розгляне виділення близько 35 млн грн на виплату муніципальних надбавок для вихователів дитячих садочків та їхніх помічників.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

Він наголосив, що місто підвищить їхню зарплатню навіть попри те, що зараз усі можливі ресурси Дніпра кинуті на системну підготовку до складної зими.

"Це ініціатива суто на рівні територіальної громади. Адже з усіма викликами війни, необхідністю пропрацьовувати найтяжчі сценарії виходів з блекаутів чи утримання енергосистеми, разом із багатомільйонними закупівлями дронів та техніки для Сил оборони, ми також маємо підставити плече тим, хто турбується про найменших наших дніпрян. Це буде справедливо", - наголосив Філатов.

Доплата передбачає до тисячі гривень. Конкретний розмір визначатиметься з урахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня, досвіду роботи та

кваліфікаційної категорії.

Також, як відомо, торік мерія вже вводила надбавки вихователям – одні з найвищих серед міст.