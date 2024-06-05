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Филатов анонсировал муниципальные надбавки для воспитателей детсадов

Среда 05 июня 2024 16:26
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Филатов анонсировал муниципальные надбавки для воспитателей детсадов Фото: Филатов анонсировал муниципальные надбавки для воспитателей детсадов (freepik.com)
Автор: Александр Мороз

В ближайшую сессию депутатский корпус горсовета Днепра рассмотрит выделение около 35 млн грн на выплату муниципальных надбавок для воспитателей детских садов и их помощников.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Он подчеркнул, что город повысит их зарплату даже несмотря на то, что сейчас все возможные ресурсы Днепра брошены на системную подготовку к сложной зиме.

"Это инициатива сугубо на уровне территориальной общины. Ведь со всеми вызовами войны, необходимостью прорабатывать самые тяжелые сценарии выходов из блекаутов или удержания энергосистемы, вместе с многомиллионными закупками дронов и техники для Сил обороны, мы также должны подставить плечо тем, кто заботится о самых маленьких". . Это будет справедливо", - подчеркнул Филатов.

Доплата предусматривает до тысячи гривен. Конкретный размер будет определяться с учетом образовательно-квалификационного уровня, опыта работы и
квалификационной категории

Также, как известно, в прошлом году мэрия уже вводила надбавки воспитателям – одни из самых высоких городов.

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