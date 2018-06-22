Филарет спрогнозировал шансы Украины на получение томаса об автокефалии УПЦ

Предстоятель УПЦ КП рассказал, что будет означать неполучение Украиной томоса

Предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет спрогнозировал, может ли Украина не получить томос об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом он сказал в интервью изданию "Голос Украины".

"Мы надеемся на то, что Украинская церковь получит томос. Вероятность этого - 99 процентов... Я лично уверен, что шантаж Москвы не повлияет на решение Вселенского патриарха, и томос будет... Если же, допустим, случится так, что томоса не будет, это будет означать, что Московская церковь является реально самой влиятельной в православии", - отметил Филарет.

Напомним, предстоятель УПЦ КП отметил, что для Российской Федерации чрезвычайно важно сохранить влияние на Украину через церковь.