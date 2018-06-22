Філарет спрогнозував шанси України на отримання томасу про автокефалію УПЦ

Предстоятель УПЦ КП розповів, що означатиме неотримання Україною томосу

Предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет спрогнозував, чи може Україна не отримати томос про автокефалію Української православної церкви. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Голос України".

"Ми сподіваємося на те, що Українська церква отримає томос. Вірогідність цього - 99 відсотків… Я особисто впевнений, що шантаж Москви не вплине на рішення Вселенського патріарха, і томос буде… Якщо ж, припустимо, станеться так, що томосу не буде, це означатиме, що Московська церква є реально найвпливовішою у православ'ї", - зазначив Філарет.

Нагадаємо, предстоятель УПЦ КП зазначив, що для Російської Федерації надзвичайно важливо зберегти вплив на Україну через церкву.