"Філадельфія" вийшла в перший раунд плей-офф НБА, "Чикаго" розібрався з "Атлантою"

НБА, Східна конференція, плей-ін

"Філадельфія" – "Маямі" – 105:104 (22:23, 17:28, 30:23, 36:30)

"Чикаго" – "Атланта" – 131:116 (40:22, 33:45, 37:25, 21:24)

Пенсильванці виграли важкий матч у "Маямі". Флоридці програли обидві чверті до великої перерви. І якщо в першій 12-хвилинці "76-ті" відстали всього на пункт, то в другій – на всі 11. Утім, у другій половині "Філадельфія" спромоглася на камбек.

Упродовж третьої чверті "Севенті Сіксерс" методично скорочували дефіцит очок. Зрівняли ж рахунок господарі на старті фінальної 12-хвилинки. На паркеті розпочалися гойдалки, з яких переможцями вийшли баскетболісти "Філадельфії". У першому раунді вони протистоятимуть "Нью-Йорк Нікс".

Натомість в Іллінойсі "Буллз" потужно стартували, випередивши "Атланту" ледь не вдвічі за підсумками першої чверті. "Гокс" швидко отямилися та відіграли 12 очок ще до великої перерви. Та далі на паркеті знову взявся домінувати "Чикаго".

"Буллз" знову впритул підійшли до сорока пунктів і фактично перетворили фінальну чверть у формальність. І справді – там "Атланта" спромоглася відіграти лише три очки та на цьому завершила сезон. "Чикаго" ж позмагається за останню путівку в 1-й раунд із "Маямі".