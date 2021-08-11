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Фиктивное трудоустройство и объекты в аренду: СБУ раскрыла коррупционные схемы в Минобороны

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одесской области сотрудники СБУ разоблачили коррупционную схему, которую организовали должностные лица двух госпредприятий Министерства обороны Украины. Ежемесячный ущерб для бюджета страны составлял более полумиллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, чиновники двух госпредприятий Минобороны незаконно сдавали в аренду объекты ведомства, а полученные средства - присваивали. Ежемесячно они получали около 500 тысяч гривен.

Отмечается, что организаторы схемы тайно передали в частное пользование 2,5 тысячи квадратных метров складских и производственных помещений из фонда госпредприятия.

Кроме того, чиновники фиктивно трудоустроили в ведомственные учреждения нескольких людей, за которых получали заработную плату.

В ходе следственных действий по месту работы и жительства одного из фигурантов сотрудники СБУ обнаружили в тайнике черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. Также были изъяты незарегистрированное оружие и боеприпасы, золото в слитках и ювелирные украшения.

Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливается возможная причастность других лиц к противоправной деятельности.

Фото: СБУ раскрыла коррупционные схемы в Минобороны на миллионы гривен (ssu.gov.ua)

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