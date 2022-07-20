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Фиксированный валютный курс больше не выполняет свою функцию, - экономист

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Среда 20 июля 2022 13:08
Фиксированный валютный курс больше не выполняет свою функцию, - экономист Фото: фиксированный валютный курс больше не выполняет свою функцию (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Существование двух курсов валют - официального (фиксированного) и реального, который на 5-6 грн выше, - создает дополнительное давление на экономику и порождает спекуляции. Поэтому его нужно отменить, и это решение НБУ должен принять в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрея Забловского.

"Фиксированный курс от начала сыграл свою положительную роль - позволил снизить панику среди населения и удержать гривну. А сейчас НБУ планомерно идет к отмене этой фиксации - это решение давно назрело. Потому что есть дискомфорт и есть проблемы: экспортерам и министерству финансов приходится продавать валюту, теряя деньги на курсе", - пояснил эксперт.

Также он подчеркнул: существование официального и наличного курса привело к появлению нелегального, черного курса валют, что вредит устойчивому развитию экономики.

"Главный вопрос в том, что фиксированный курс уже не решает тех задач, для которых был введен в начале войны, и не имеет влияния. Вместо этого он дает определенному кругу людей зарабатывать на курсовой разнице. Поэтому в банковской сфере сейчас активно обсуждается процесс отмене этого решения уже в ближайшее время, ведь сейчас его наличие только накапливает макроэкономические дисбалансы, которые негативно отражаются на работе экономики", - резюмировал эксперт.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что на двойном курсе валют, который сложился в Украине, зарабатывают только банки и отдельное круг спекулянтов, в то время как экспортеры и государственный бюджет теряют миллионы, продавая валюту по фиксированному курсу.

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