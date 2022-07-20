ua ru
Ср, 20 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фіксований валютний курс більше не виконує свою функцію, - економіст

Новость на русском →
Середа 20 липня 2022 13:08
Фіксований валютний курс більше не виконує свою функцію, - економіст Фото: фіксований валютний курс більше не виконує свою функцію (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Існування двох курсів валют - офіційного (фіксованого) та реального, який на 5-6 грн вищий, - створює додатковий тиск на економіку та породжує спекуляції. Тому його потрібно скасувати, і це рішення НБУ має ухвалити найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрія Забловського.

"Фіксований курс від початку зіграв свою позитивну роль - дозволив знизити паніку серед населення та утримати гривню. А зараз НБУ планомірно йде до скасування цієї фіксації – це рішення давно назріло. Тому що є дискомфорт і є проблеми: експортерам та міністерству фінансів доводиться продавати валюту, втрачаючи кошти на курсі", - пояснив експерт.

Також він наголосив: існування офіційного і готівкового курсу призвело до появи нелегального, чорного курсу валют, що шкодить сталому розвитку економіки.

"Головне питання в тому, що фіксований курс вже не вирішує тих задач, для яких був введений на початку війни, і не має впливу. Натомість він дає певному колу людей заробляти на курсовій різниці. Тому у банківській сфері зараз активно обговорюється процес скасування цього рішення вже найближчим часом, адже зараз його наявність тільки накопичує макроекономічні дисбаланси, які негативно відображаються на роботі економіки", - резюмував експерт.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що на подвійному курсі валют, який склався в Україні, заробляють тільки банки та окреме коло спекулянтів, в той час, як експортери та державний бюджет втрачають мільйони, продаючи валюту за фіксованим курсом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Курси валют
NEWS
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень