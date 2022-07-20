Фіксований валютний курс більше не виконує свою функцію, - економіст

Існування двох курсів валют - офіційного (фіксованого) та реального, який на 5-6 грн вищий, - створює додатковий тиск на економіку та породжує спекуляції. Тому його потрібно скасувати, і це рішення НБУ має ухвалити найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрія Забловського.

"Фіксований курс від початку зіграв свою позитивну роль - дозволив знизити паніку серед населення та утримати гривню. А зараз НБУ планомірно йде до скасування цієї фіксації – це рішення давно назріло. Тому що є дискомфорт і є проблеми: експортерам та міністерству фінансів доводиться продавати валюту, втрачаючи кошти на курсі", - пояснив експерт.

Також він наголосив: існування офіційного і готівкового курсу призвело до появи нелегального, чорного курсу валют, що шкодить сталому розвитку економіки.

"Головне питання в тому, що фіксований курс вже не вирішує тих задач, для яких був введений на початку війни, і не має впливу. Натомість він дає певному колу людей заробляти на курсовій різниці. Тому у банківській сфері зараз активно обговорюється процес скасування цього рішення вже найближчим часом, адже зараз його наявність тільки накопичує макроекономічні дисбаланси, які негативно відображаються на роботі економіки", - резюмував експерт.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що на подвійному курсі валют, який склався в Україні, заробляють тільки банки та окреме коло спекулянтів, в той час, як експортери та державний бюджет втрачають мільйони, продаючи валюту за фіксованим курсом.