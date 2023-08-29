Фігурування Шурми в корупційному скандалі дискредитує держполітику в енергосекторі, - нардеп

Як відомо, раніше журналісти оприлюднили розслідування про схему, за якою держава виплатила близько 320 млн грн сонячним станціям під російською окупацією, співвласником яких є близьке оточення Шурми.

За словами Кучеренка, усе це говорить про вкрай неефективну державну політику в енергосекторі. Та більш того - дискредитує її.

Нардеп дивується: якщо станції, розташовані на окупованій території України, отримали такі великі гроші від української державної компанії "Гарантований покупець" - то чому на це рік заплющували очі? Чому ніхто не відреагував: ні профільне міністерство, ні НКРЕКП, ні "Укренерго", ні "Гарантований покупець", ні правоохоронні органи.

"Це все, що мене турбує в цій ситуації. Те, що там спливло прізвище, яке ви назвали (мова про Ростислава Шурму, - ред.), - я не хочу нікого зараз дискредитувати. Але, якщо підтвердиться, що дійсно наявний конфлікт інтересів серед чиновників, які курують енергетичну галузь, це серйозна підстава для того, щоб відповідні управлінські рішення приймалися відповідними державними інституціями. Бо конфлікт інтересів неприпустимий у цій ситуації", - зауважив нардеп.

Іншим важливим питанням є передача мережі АЗС Glusco, що раніше належала звинувачуваному у державній зраді Віктору Медведчуку, компанії "Укрнафта". Нібито через неефективне управління ним НАК "Нафтогаз".

"Забрали у Медведчука 100 заправок. Мабуть, абсолютно правильно зробили, рішення було політичним, воно було реалізовано через більш-менш адекватну процедуру, і уряд передав ці заправки "Нафтогазу". Хто тоді був його керівником? Юрій Вітренко. А хто був куратором і першим, так би мовити, помічником Юрія Юрійовича? Пан Шурма. Давайте речі називати своїми іменами", - наголошує Кучеренко.

Вінт також нагадав, що рік тому нардепів фактично змушували виділити для "Нафтогазу" 264 млрд грн, бо інакше газу взимку не буде. Це вже говорило про неефективну працю НАКу, проте усіх все влаштовувало, ніякого аудиту не проводилося, або його результатів не надавали.

"Якщо "Укрнафта" управлялася неефективно, якщо там такі великі зловживання, а про це постійно заявляє Сергій Корецький - нинішній очільник "Укрнафти" - у мене ключове питання: де був весь цей час НАК "Нафтогаз України"? Де була наглядова рада "Укрнафти"? До речі, її очолював Вітренко свого часу, туди входили інші посадовці", - говорить нардеп.

До “Укрнафти” є й інші питання. Так згідно з фінпланом компанії, вона має отримати у 2023 році 12 мільярдів гривень чистого прибутку."Експертне середовище нафтогазового ринку вважає, що оприлюднений прибуток Укрнафти є штучно створеним завдяки продажу газу десятирічної давнини з копійчаною собівартістю, який було отримано до війни за мировою угодою з Укртрансгазом, а також завдяки перенесенню центру прибутку з Кременчуцького НПЗ, де пан Корецький також є директором, на "Укрнафту". Далі не хочу продовжувати, але даю вам чесне слово, що ми будемо вивчати цей фінансовий план на комітеті у відповідних групах: наскільки він реалістичний”, - запевнив депутат.

Нагадаємо, раніше стало відомо про скандал, коли сонячні електростанції що належать брату заступника голови Офісу президенту Ростислава Шурмі – Олегу Шурмі, отримали від держави понад 300 млн грн, попри те що вони є наразі окуповані.