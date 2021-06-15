Фигуранты дела НАБУ о "торговле воздухом" связаны с руководством НКРЭКУ, - нардеп

Один из трейдеров электроэнергии, в отношении которого НАБУ проводит расследование по "торговле воздухом", напрямую связан с руководством национального регулятора НКРЭКУ.

Об этом сообщил народный депутат Валентин Наливайченко со ссылкой на материалы расследования Временной следственной комиссии.

"Один из фигурантов расследования НАБУ о краже 1,9 млрд грн у государственной "Укрзализныци" - компания "Енерджикс", напрямую связана с заместителем начальника отдела лицензирования в сфере электроэнергетики НКРЭКУ Анастасией Саковской. Чиновница НКРЭКУ указала эту компанию в декларации 2020 года, как основное место работы ее мужа", - сообщил Наливайченко.

Он добавил, что за 2020 год ООО "Енерджикс" заработало на рынке электроэнергии 7 млрд гривен, не выработав при этом ни киловатта электроэнергии.

"Показательно, что и другие фигуранты расследования НАБУ в отношении схем "торговли воздухом" и краж средств "Укрзализныци" также напрямую связаны с руководством НКРЭКУ", - подчеркнул Наливайченко.

Суммарный доход трех связанных с НКРЭКУ трейдеров в 2020 году составил 23 млрд грн, что составляет половину годового дохода "Энергоатома". При этом компании сами не произвели ни одного киловатта электроэнергии.

Речь идет о "Новой энергетической компании", конечным бенефициаром которой по данным Министерства юстиции, является Александр Притыка, который вместе с нынешним руководителем НКРЭКУ Валерием Тарасюком работали в российской компаний VS Energy.

По словам нардепа, за 2020 год эта структура продала электроэнергии на сумму более 8 млрд грн, сама при этом также не выработав ни киловатта электроэнергии.

В качестве сравнения он привел финансовые показатели дочерней компании французского энергетического гиганта в Украине - ООО "Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн", которая в прошлом году получила доход меньше 0,5 млрд грн, что в 16 раз меньше, чем НЭК Притыки.