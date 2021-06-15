Фігуранти справи НАБУ про "торгівлю повітрям" пов'язані з керівництвом НКРЕКП, - нардеп

Один з трейдерів електроенергії, щодо якого НАБУ проводить розслідування по "торгівлі повітрям", безпосередньо пов'язаний з керівництвом національного регулятора НКРЕКП.

Про це повідомив народний депутат Валентин Наливайченко з посиланням на матеріали розслідування Тимчасової слідчої комісії.

"Один з фігурантів розслідування НАБУ про крадіжку 1,9 млрд грн у державної "Укрзалізниці" - компанія "Енерджікс", яка безпосередньо пов'язана із заступником начальника відділу ліцензування у сфері електроенергетики НКРЕКП Анастасією Саковською. Чиновниця НКРЕКП вказала цю компанію в декларації 2020 року, як основне місце роботи її чоловіка", - повідомив Наливайченко.

Він додав, що за 2020 рік ТОВ "Енерджікс" заробило на ринку електроенергії 7 млрд гривень, не виробивши при цьому ні кіловата електроенергії.

"Показово, що й інші фігуранти розслідування НАБУ щодо схем "торгівлі повітрям" і крадіжок коштів "Укрзалізниці" також безпосередньо пов'язані з керівництвом НКРЕКП", - підкреслив Наливайченко.

Сумарний дохід трьох пов'язаних з НКРЕКП трейдерів у 2020 році склав 23 млрд грн, що становить половину річного доходу "Енергоатому". При цьому компанії самі не виробили жодного кіловата електроенергії.

Йдеться про "Нову енергетичну компанію", кінцевим бенефіціаром якої за даними Міністерства юстиції, є Олександр Притика, який разом з нинішнім керівником НКРЕКП Валерієм Тарасюком працювали в російській компаній VS Energy.

За словами нардепа, за 2020 рік ця структура продала електроенергії на суму понад 8 млрд грн, сама при цьому також не виробивши ні кіловата електроенергії.

В якості порівняння він навів фінансові показники дочірньої компанії французького енергетичного гіганта в Україні - ТОВ "Енжі Енерджі Менеджмент Юкрейн", яка торік отримала дохід менш як 0,5 млрд грн, що в 16 разів менше, ніж НЕК Притики.