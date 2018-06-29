Фигуранту  симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" продлили арест

Энвер Сейтосманову продлили арест до 7 сентября

Подконтрольный боевикам Ленинский районный суд Севастополя продлил арест Энверу Сейтосманову. Об этом информирует "Крым. Реалии".

Энвера Сейтосманова подозревают в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". По словам адвоката подозреваемого, Сейтосманов останется под арестом до 7 сентября. Его обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации).

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

"Защита намерена обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции. Адвокат утверждает, что в Сейтосманов за период пребывания в СИЗО возникли проблемы со здоровьем. Адвокат планирует посетить его в ближайшее время и настоять на предоставлении медицинской помощи", - пишет издание.

Братьев Эрнест и Энвера Сейтосмановых российские силовики задержали 10 мая в Балаклавском районе Севастополя после проведенных обысков.

Напомним, фигурант симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" крымский татарин Эмир-Усеин Куку объявил голодовку. Он был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.