Фігурантові сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт

Енвер Сейтосманову продовжили арешт до 7 вересня

Підконтрольний бойовикам Ленінський районний суд Севастополя продовжив арешт Енверу Сейтосманову. Про це інформує "Крим. Реалії".

Енвера Сейтосманова підозрюють в участі в забороненiй в РФ організації "Хізб ут-Тахрір". За словами адвоката підозрюваного, Сейтосманов залишиться під арештом до 7 вересня. Його звинувачують у скоєнні злочину за частиною 2 статті 205.5 КК РФ (Участь у діяльності терористичної організації).

Наголошується, що засідання проходило в закритому режимі.

"Захист має намір оскаржити рішення суду у вищій інстанції. Адвокат стверджує, що у Сейтосманова за період перебування в СІЗО виникли проблеми зі здоров'ям. Адвокат планує відвідати його найближчим часом і настояти на наданнi медичної допомоги", - пише видання.

Братів Ернестf і Енвера Сейтосмановых російські силовики затримали 10 травня в Балаклавському районi Севастополя після проведених обшуків.

Нагадаємо, фігурант сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" кримський татарин Емір-Усеін Куку оголосив голодування. Він був затриманий 11 лютого 2016 року під час масових обшуків і затримань в Криму.