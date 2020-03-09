Фигурант дела о катастрофе Boeing на Донбассе штурмовал воинскую часть в Крыму

Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

Причастные к катастрофе MH17 до этого участвовали в аннексии Крыма

Фигурант дела о катастрофе Boeing на Донбассе, офицер Главного разведывательного управления РФ Василий Геранин руководил штурмом украинской воинской части в Бахчисарае. Об этом заявил бывший начальник штаба этой воинской части Сергей Гундер, передает "Радио Свобода".

По его словам, Геранин в 2014 году приехал в Бахчисарай и требовал пропустить его в воинскую часть.

"Я помню, что он по радиостанции дал команду (на штурм, - ред.). Сразу же вышли вооруженные люди в масках. Кто-то был в камуфляжной одежде, кто-то в гражданской… Непосредственно руководил. Он же команды и отдавал своим людям", - отметил Гундер.

По его словам, в захвате также принимал участие Игорь Безлер, который позже станет главарем боевиков самопровозглашенной "ДНР".

Отметим, Геранин фигурирует в опубликованном в 2014 году перехвате переговоров боевиков, которые обсуждали катастрофу MH17. По версии СБУ, Безлер отчитывался перед офицером ГРУ.

Тогдашний президент Украины Петр Порошенко также в обращении заявлял, что один из главарей боевиков "хвастался сбитым лайнером" перед российским куратором Василием Гераниным.