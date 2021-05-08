Фигурант дела "Хизб ут-Тахрир" продлили пребывание в штрафном изоляторе. Он там с марта

Фигуранту симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймуру Абдуллаеву продлили срок пребывания в штрафном изоляторе до 6 июня. Его поместили туда в середине марта.

По словам родных политзаключенного, Абдуллаева удерживают в холодном карцере в грязи. Ему пришлось лежать на холодном полу, у него болит горло. Кроме того, у мужчины есть проблемы с давлением.

"В ШИЗО спальное место пристегивают к стене и опускают только вечером. Он не выдержал целый день на ногах и лег на сырой и холодный пол", - рассказала жена политзаключенного.

В марте 2020 года семье стало известно о том, что Абдуллаев этапирован в ФКУ ИК № 2 города Салават УФСИН России в Башкортостане для отбывания наказания.

Сразу по прибытии в колонию его отправили в штрафной изолятор. Крымский татарин находится в таких условиях уже около года и связывает это с отказом от сотрудничества со спецслужбами, которые посещали его уже на территории колонии.