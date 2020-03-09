Фигурант дела Гандзюк затягивает процедуру экстрадиции в Украину, - прокурор

Фото: Алексей Левин (скрин slidstvo info)

Апелляционный суд Бургаса перенес рассмотрение жалобы Левина на решение суда первой инстанции о его экстрадицию в Украину

Апелляционный суд в болгарском городе Бургас перенес рассмотрение жалобы криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) на решение суда первой инстанции о его экстрадицию в Украину. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, курирующий расследование убийства Екатерины Гандзюк, передает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало недели".

По его словам, заседание суда было назначено на 13:30 в понедельник, 9 марта, но его перенесли на 11 марта.

"Причина в том, что Левин отказался от своего болгарского адвоката. Думаю, цель - затянуть рассмотрение вопроса об экстрадиции. Но апелляционный суд решил перенести рассмотрение только на два дня и предоставить Левину государственного, бесплатного защитника. Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее вернуть Левина в Украину. Он очень важное недостающее звено, позволяющее замкнуть цепь заказчиков и исполнителей", - сказал Трепак.

Напомним, адвокат Михаил Величко в конце февраля заявил, что Левина экстрагируют в Украину в течение 7-12 дней, адвокаты апелляцию не подавали

Ранее сообщалось, что Украина просит Болгарию экстрагировать Алексея Левина. По данным РБК-Украина, запрос на экстрадицию Левина представители Офиса генпрокурора отправили еще в пятницу, 24 января. Теперь Киев ждет ответ болгарской стороны на запрос.