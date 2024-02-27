ФІФА вигадала серію міжконтинентальних турнірів: коли старт, який формат і хто господарі

Керівна установа світового футболу оголосила про запуск FIFA Series – міжконтинентальних товариських міні-турнірів усіх шести конфедерацій. У разі успіху цей проект реалізовуватимуть в березні кожного парного року.

Перший розіграш FIFA Series запланований на 18-26 березня. Господарями дебютних міні-турнірів стануть Алжир, Азербайджан, Саудівська Аравія (дві групи) та Шрі-Ланка. Повноцінне розгортання змагань призначили на 2026 рік.

"FIFA Series – це справді позитивний крок уперед для національних футбольних збірних на глобальному рівні. Наші асоціації-члени вже давно виявляють бажання випробувати себе проти колег зі всієї планети, тож тепер вони зможуть зробити це в рамках наявного календаря міжнародних матчів чоловічих збірних", – заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Список учасників FIFA Series у 2024 році:

FIFA Series-2024: Алжир

Учасники: Алжир, Андорра, Болівія, ПАР

FIFA Series-2024: Азербайджан

Учасники: Азербайджан, Болгарія, Монголія, Танзанія

FIFA Series-2024: Саудівська Аравія A

Учасники: Гаяна, Кабо-Верде, Камбоджа, Екваторіальна Гвінея

FIFA Series-2024: Саудівська Аравія B

Учасники: Бермудські острови, Бруней, Вануату, Гвінея

FIFA Series-2024: Шрі-Ланка

Учасники: Бутан, Папуа-Нова Гвінея, ЦАР, Шрі-Ланка