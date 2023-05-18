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ФІФА презентувала "кислотний" логотип ЧС-2026

Фото: Роналдо та Джанні Інфантіно на спеціальній церемонії (fifa.com)
Автор: Антон Федорців

На спеціальному заході Міжнародної федерації футболу (ФІФА) в американському Лос-Анджелесі відбулася презентація логотипу чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Наступний Мундіаль отримав логотип. Його складається з двох елементів – головного трофею і року проведення турніру.

Кубок і цифри "26" будуть символом турніру. На думку організаторів, логотип дозволить індивідуально відображати кожного з трьох господарів ЧС-2026. Паралельно запустили кампанію #WeAre26 для популяризації чемпіонату світу.

Старт Мундіалю, що пройде в Штатах, Канаді та Мексиці, запланований на 11 червня 2026 року. Фінал ЧС-2026 відбудеться 19 липня. Турнір буде першим, у якому повинні зіграти 48 збірних.

У фіналі ЧС-2022 Аргентина здолала збірну Франції в серії пенальті. Головними зірками вирішального матчу Мундіалю стали Ліонель Мессі (дубль) і Кіліан Мбаппе (хет-трик). Чемпіонат приймав Катар.

До слова, українець Ребров узгодив із УАФ контракт на роботу зі збірною України.

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