ФИФА представила эмблему чемпионата мира 2022

Он выполнен в стиле цифры восемь, которая напоминает о катарских стадионах

Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, представил логотип турнира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что эмблема выполнена в виде белой восьмерки и украшена красным узором, а изогнутые линии похожи на песчаные дюны. "Неразрывная петля" изображает восьмерку и напоминает о "восьми великолепных стадионах, которые примут матчи". Логотип также символизирует бесконечность, говорится в сообщении.

Эмблема вдохновлена "традиционной шерстяной шалью", которую в зимние месяцы носят в арабских странах, в частности в регионе Персидского залива. Шрифт под эмблемой сделан по мотивам традиционной арабской каллиграфии.

Официальное открытие состоялось в столице Катара, Дохе, где зрители имели возможность посмотреть на эмблему, которая проецировалась на ряд наиболее знаковых зданий страны.

Напомним, ранее ФИФА объявило тройку претендентов на звание лучшего игрока года. Претендентами стали представители испанского, английского и итальянского чемпионата.

Ранее ФИФА также опубликовала список футболистов, которые побояться за премию Пушкаша (лучший гол года).