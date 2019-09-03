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ФІФА представила емблему чемпіонату світу 2022

Новини » Суспільство    03.09.2019 - 21:58
ФІФА представила емблему чемпіонату світу 2022

Він виконаний у стилі цифри вісім, яка нагадує про катарських стадіонах

Оргкомітет чемпіонату світу з футболу 2022 року, який пройде в Катарі, представив логотип турніру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Зазначається, що емблема виконана у вигляді білої вісімки і прикрашена червоним візерунком, а вигнуті лінії схожі на піщані дюни. "Нерозривна петля" зображує вісімку і нагадує про "восьми чудових стадіонах, які прийматимуть матчі". Логотип також символізує нескінченність, йдеться в повідомленні.

Емблема натхненна "традиційною вовняною шаллю", яку в зимові місяці носять в арабських країнах, зокрема в регіоні Перської затоки. Шрифт під емблемою зроблений за мотивами традиційної арабської каліграфії.

Офіційне відкриття відбулося в столиці Катару, місті Доха, де глядачі мали можливість подивитися на емблему, яка проектувалася на ряд найбільш знакових будівель країни.

Нагадаємо, раніше ФІФА оголосив трійку претендентів на звання кращого гравця року. Претендентами стали представники іспанської, англійської та італійської чемпіонату.

Раніше ФІФА опублікувала список футболістів, які побоятися за премію Пушкаша (кращий гол року).

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