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ФИФА планирует ввести ограничения на аренду футболистов

Новости » Спорт    30.11.2018 - 16:26
ФИФА планирует ввести ограничения на аренду футболистов
Фото: (fifa.com)

Нововведения могут начать действовать в сезоне 2020/21

Международная федерация футбола (ФИФА) введет новые ограничения для клубов на количество игроков, которые могут быть отданы в аренду в другие команды. Об этом утверждает британское издание The Times.

Отмечается, что соответствующие поправки, которые должны вступить в силу в сезоне 2020/21, уже утверждены руководящим органом мирового футбола. Так, согласно предлагаемых нововведений, клубы получат возможность отдавать в аренду одновременно не более шести-восьми игроков, при этом между двумя клубами может быть заключен не более двух соглашений в течение сезона.

Меры направлены для предотвращения финансовой эксплуатации обладающих потенциалом игроков.

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