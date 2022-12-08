ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ФІФА оштрафувала збірну Сербії через прапор із Косово на Чемпіонаті світу

Новость на русском →
Катар, Четвер 08 грудня 2022 23:41
ФІФА оштрафувала збірну Сербії через прапор із Косово на Чемпіонаті світу Фото: ФІФА оштрафувала збірну Сербії через прапор з Косово на Чемпіонаті світу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ФІФА оштрафувала Федерацію футболу Сербії на 21 тисячу доларів за політичний банер у роздягальні перед матчем з Бразилією у першому турі групового турніру на чемпіонаті світу в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

На цьому прапорі була зображена карта Сербії, що включає територію Косова, та гасло "Не здаватися".

ФІФА при відкритті справи послалася на розділ дисциплінарного кодексу, який стосується неправомірних дій, включаючи "образливі жести, знаки чи лексику" та "використання спортивного заходу для висловлювання дій неспортивного характеру".

Косово у 2008 році оголосило про незалежність від Сербії, але та не визнала суверенітету республіки та вважає її автономним краєм у своєму складі. Серед держав, які визнали Косово - США, Франція, Німеччина, Великобританія та інші.

Раніше на конгресі ФІФА не виключила Росію зі своїх лав, попри повномасштабне вторгнення РФ до України. Тоді функціонери вирішили своєчасним надання російській статусу однієї з офіційних мов ФІФА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербия Футбол
NEWS
За місяць до ЗСУ на озброєння надійшло 7 БПЛА українського виробництва, - Резніков
За місяць до ЗСУ на озброєння надійшло 7 БПЛА українського виробництва, - Резніков
DAILY
"Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько "Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни