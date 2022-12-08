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ФИФА оштрафовала сборную Сербии из-за флага с Косово на Чемпионате мира

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Катар, Четверг 08 декабря 2022 23:41
ФИФА оштрафовала сборную Сербии из-за флага с Косово на Чемпионате мира Фото: ФИФА оштрафовала сборную Сербии из-за флага с Косово на Чемпионате мира (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Сербии на 21 тысячу долларов за политический баннер в раздевалке перед матчем с Бразилией в первом туре группового турнира на чемпионате мира в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

На этом флаге была изображена карта Сербии, включающая территорию Косово, и лозунг "Не сдаваться".

ФИФА при открытии дела сослалась на раздел дисциплинарного кодекса, который касается неправомерных действий, включая "оскорбительные жесты, знаки или лексику" и "использование спортивного мероприятия для выражений действий неспортивного характера".

Косово в 2008 году объявило о независимости от Сербии, но та не признала суверенитета республики и считает ее автономным краем в своем составе. Среди государств, признавших Косово, - США, Франция, Германия, Великобритания и другие.

Ранее на конгрессе ФИФА не исключила Россию из своих рядов, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Тогда функционеры решили своевременным предоставление русскому статуса одного из официальных языков ФИФА.

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