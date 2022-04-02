ФИФА определила матч-открытие ЧМ-2022. Сборная Украины может сыграть в первый день

Мундиаль откроется матчем сборных Сенегала и Нидерландов. Поединок примет катарская столица Доха. Встреча намечена на 21 ноября.

Позже в тот же день англичане сыграют против сборной Ирана, а Катар встретится с Эквадором. В четвертом поединке сборная США сойдется с обладателем последней путевки на ЧМ-2022 от Европы. На нее пока претендуют сборные Украины, Шотландии и Уэльса.

"Сине-желтая" национальная команда будет играть в группе B чемпионата мира, если выйдет на Мундиаль. Потенциальными соперниками украинцев являются сборные Англии, Ирана и США.

24 марта должен был состояться полуфинал плей-офф квалификации к ЧМ-2022, в котором Шотландия в Глазго принимала бы сборную Украины. Однако из-за развязанной Россией войны против Украины УЕФА и ФИФА приняли решение о переносе матча. Предварительно поединок состоится в июне.