ФИФА определила матч-открытие ЧМ-2022. Сборная Украины может сыграть в первый день

Международная федерация футбола обнародовала календарь группового этапа чемпионата мира-2022. В первый день форума сыграют 4 поединка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.
Мундиаль откроется матчем сборных Сенегала и Нидерландов. Поединок примет катарская столица Доха. Встреча намечена на 21 ноября.
Позже в тот же день англичане сыграют против сборной Ирана, а Катар встретится с Эквадором. В четвертом поединке сборная США сойдется с обладателем последней путевки на ЧМ-2022 от Европы. На нее пока претендуют сборные Украины, Шотландии и Уэльса.
"Сине-желтая" национальная команда будет играть в группе B чемпионата мира, если выйдет на Мундиаль. Потенциальными соперниками украинцев являются сборные Англии, Ирана и США.
24 марта должен был состояться полуфинал плей-офф квалификации к ЧМ-2022, в котором Шотландия в Глазго принимала бы сборную Украины. Однако из-за развязанной Россией войны против Украины УЕФА и ФИФА приняли решение о переносе матча. Предварительно поединок состоится в июне.
Напомним, что ФИФА неожиданно сделала русский язык одним из официальных для организации.
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