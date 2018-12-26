ФИФА может наказать РФС из-за участия двух российских клубов в турнире в Крыму

Фото: логотип международной футбольной организации (fifa.com)

Международная организация разбирается в ситуации

Российский футбольный союз (РФС) получил запрос от Международной федерации футбола (ФИФА) по поводу участия двух футбольных клубов из чемпионата России в турнире в Крыму и разбирается в ситуации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства, передает "Спорт-Экспресс".

Ранее телеграм-канал "Мутко против" распространил информацию, согласно которой РФС грозят санкции из-за того, что в 2017 году "Анжи-2" и "Сокол" приняли участие в зимнем Кубке Крыма по футболу, который проводился на территории полуострова.

"Российский футбольный союз на прошлой неделе получил запрос от ФИФА на предмет участия футбольных клубов "Сокол" (Саратов) и "Анжи-2" (Махачкала) в Открытом Зимнем Кубке Крымского футбольного союза 2017 года. На данный момент мы разбираемся в ситуации и обязательно проинформируем об этом соответствующее подразделение ФИФА", - говорится в сообщении РФС.

Напомним, в 2014 году УЕФА запретила крымским клубам играть в России.