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ФІФА може покарати РФС через участь двох російських клубів на турнірі в Криму

Новини » Спорт    26.12.2018 - 15:23
ФІФА може покарати РФС через участь двох російських клубів на турнірі в Криму
Фото: логотип міжнародної футбольної організації (fifa.com)

Міжнародна організація розбирається в ситуації

Російський футбольний союз (РФС) отримав запит від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) з приводу участі двох футбольних клубів з чемпіонату Росії в турнірі в Криму та розбирається в ситуації. Про це йдеться в повідомленні прес-служби російського відомства, передає "Спорт-Експрес".

Раніше телеграм-канал "Мутко проти" поширив інформацію, згідно з якою РФС загрожують санкції через те, що в 2017 році "Анжи-2" і "Сокіл" взяли участь в зимовому Кубку Криму з футболу, який проводився на території півострова.

"Російський футбольний союз минулого тижня отримав запит від ФІФА на предмет участі футбольних клубів "Сокіл" (Саратов) і "Анжи-2" (Махачкала) у Відкритому Зимовому Кубку Кримського футбольного союзу 2017 року. На даний момент ми розбираємося в ситуації і обов'язково проінформуємо про це відповідний підрозділ ФІФА", - йдеться в повідомленні РФС.

Нагадаємо, в 2014 році УЄФА заборонила кримським клубам грати в Росії.

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