ФІФА ініціювала революційну зміну важливого футбольного правила: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic .

Футбольні функціонери прагнуть спростити визначення офсайду. Зміни підуть на користь командам, що атакують.

ФІФА запропонувала залишати нападників "у грі", якщо будь-яка частина їхніх тіл, якими можна забити м'яч, знаходиться на одному рівні з останнім оборонцем. Наразі актуальне правило, за яким футболіст опиняється в офсайді, коли будь-яка частина його голови, тіла чи стопи ближчі до лінії воріт суперника, ніж м'яч і суперник. Нововведення протестували в Європі.

У чемпіонаті Італії на рівні до 18 років, а також у різних вікових групах першостей Нідерландів і Швеції вже випробували зміни. Тепер ФІФА прагне розширити дію оновленого правила на решту країн і дорослий футбол. IFAB на цей момент погодилася випробувати ідею.

Що відомо про положення "поза грою"

Правило в низці командних видів спорту (футбол, регбі, хокей), що визначає позицію атакувального гравця щодо гравців команди в обороні неприпустимою і зупиняє атаку на ворота суперника. Рішення щодо наявності офсайду приймають асистенти головного арбітра.

У футболі офсайд у різних варіаціях застосовувався вже в XIX столітті. Упродовж наступних десятиліть правило кілька разів переписували. Винятками з положення "поза грою" увесь цей час залишалися перебування гравця на власній половині в момент початку атаки та введення м'яча з-за бокової.

Вимоги змінити правило посилилися після запровадження системи Відеоасистент рефері (VAR). Після перегляду повторів у провідних чемпіонатах скасували десятки голів через мінімальне положення "поза грою".