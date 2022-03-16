ФИДЕ официально отстранила сборные России и Беларуси

К спортивным санкциям против РФ за вторжение в Украину присоединилась и Международная шахматная федерация. ФИДЕ лишила русские и белорусские сборные права на участие в соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Совет ФИДЕ решил отстранить обе федерации от турниров под своей эгидой. Решение было принято на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Санкции будут действовать до "дальнейшего информирования". В индивидуальных соревнованиях чемпионата мира ФИДЕ российские и белорусские шахматисты смогут выступать под флагом организации.

Накануне ФИДЕ отобрало у России право на проведение Всемирной шахматной Олимпиады-2022. Новым хозяином турнира стал индийский Ченнаи.