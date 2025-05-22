Fiat показав триколісний електромобіль Tris: як виглядає найдивніша новинка року

Машина розроблена для ринків Африки та Близького Сходу, однак у перспективі Tris може з'явитися і в Європі, де складе конкуренцію схожої за форматом моделі Piaggio Ape 50.

Fiat Tris розроблений в Італії. Лаконічна форма кабіни та незвичайна світлодіодна оптика – справа рук штатної команди дизайнерів. Вантажівка довжиною 3,17 м має рамне шасі та 12-дюймові колеса.

Автовиробник анонсував три версії – з бортовим кузовом, з рівною вантажною платформою без бортів, а також голе шасі з кабіною для встановлення сторонніх надбудов. Вантажопідйомність – 540 кг, а повна маса машини – 1025 кг.

Триколісний Fiat має електропривод з 48-вольтовим тяговим двигуном, який видає 12 к.с. та 45 Нм. Літій-іонна батарея має ємність у 6,9 кВт*год. Повної зарядки має вистачити на 90 км пробігу, максимальна швидкість – до 45 км/год. За задумом інженерів, для служб доставки цього має бути достатньо.

При цьому для зарядки батареї достатньо знайти звичайну 220-вольтову розетку. Tris має вбудований шнур з вилкою, зарядка з 0 до 80% займе 3,5 години, а до 100% - 4 години та 40 хвилин.

Заявлено, що Fiat Tris має триточкові ремені безпеки, дисплей діагоналлю 5,7 дюйми, роз'єм USB-C і навіть омивач лобового скла. Випускатимуть Tris на заводі концерну Stellantis у Марокко, де також роблять Citroen Ami та Fiat Topolino. Однак терміни початку виробництва поки що не названі.