ФХУ опублікувала список хокеїстів чемпіонату України з чинними контрактами

Чинні контракти з українськими клубами на старті міжсезоння мають 49 хокеїстів. Угоди, що не потребують пролонгації, мають "Харківські Берсерки", "Кременчук" і херсонський "Дніпро".

Найбільше гравців у складі зберегли харків'яни – 24. Зокрема, продовжать виступи в складі аутсайдера Дьяченко, Касатонов, Мурин, Матвієнко, Кленов, Мельников, Мельник, Секірко, Безуглий, Абаджян, Кашевко, Мурин, Соляник, Осадчий, Ткаченко, Дерев'янко, Мазур, Мальцев, Горбунов, Пруський, Бондарцев, Омельчук, Наливайко, Ружицький.

Натомість "Кременчук" зберіг 22-х хокеїстів, зокрема і частину лідерів (Кучера, Середницького, Кривошапкіна). Зате в лавах "щук" залишилося тріо в складі Захарченка, Сидоренка та Стецюри.

Раніше про підписання нових контрактів із групою хокеїстів оголосив "Сокіл". Столична команда підписала угоди з воротарем Бойком, оборонцями Полоницьким, Горлушком, Сисаком, Толстушком, Євсейчиком, Гайдуком, а також нападниками Чердаком, Благим, Бабинцем, Янішевським, Качаном, Бондарєвим, Слюсаром, Говорушком, Жеребком і Костромітіним.

Сезон 2022/23 у чемпіонаті України завершився 31 березня. У п'ятому поєдинку фінальної серії "Сокіл" здолав "Кременчук" в овертаймі завдяки шайбі ветерана Бабинця. На стадії півфіналів виступи завершили "Дніпро" та калуський "Легіон".