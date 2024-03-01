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ФГВФО порушує права акціонерів "Конкорду", - співвласниця банку

П'ятниця 01 березня 2024 15:54
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ФГВФО порушує права акціонерів "Конкорду", - співвласниця банку Фото: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Співвласниця АТ "АКБ "Конкорд" заявила, що Фонд гарантування вкладів порушує права акціонерів банку - на справедливий суд та доступу до інформації, а також право на свободу слова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олени Сосєдки.

"Фонд гарантування вкладів не лише позбавив акціонерів "Конкорду" права на справедливий суд, відкликаючи позови, подані ще до того, як розпочався процес ліквідації банку, а й незаконно позбавляє права на інформацію, передбачену законодавством, не відповідаючи на наші запити. Як виявилось, Фонд ще й шле відписки на запити ЗМІ, таким чином порушуючи конституційне право громадян на свободу слова", - написала Сосєдка.

Крім того, за її словами, Фонд звинувачує акціонерів "Конкорду" в тому, що вони хочуть забрати свої кошти, на які, як акціонери банку, мають повне право. "Проте, ФГВФО замовчує те, що на його потреби тільки з банку "Конкорд" в місяць йде близько 6 мільйонів гривень", - зазначила Сосєдка.

Вона також підкреслила, що акціонери "Конкорду" слідкуватимуть за тим, щоб ліквідація банку проводилася прозоро і згідно чинного законодавства.

"Якщо ви вважаєте тиском те, що ми хочемо, щоб процес ліквідації нашого банку "Конкорд" відбувався чесно та прозоро, тоді так - це тиск. І ми, як акціонери, будемо продовжувати "тиснути" та слідкувати за тим, щоб все відбувалося згідно з чинним законодавством, а всі вкладники та кредитори отримали свої виплати", - підкреслила Сосєдка.

Вона додала, що акціонери "Конкорду" відкриті до спілкування зі ЗМІ та представниками Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звинуватив банк "Конкорд" у тиску та спробах перешкоджання його співпраці з представниками податкової та інших держорганів.

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