ФГВФЛ нарушает права акционеров "Конкорда", - совладелица банка

Совладелец АО "АКБ "Конкорд" заявила, что Фонд гарантирования вкладов нарушает права акционеров банка - на справедливый суд и доступ к информации, а также право на свободу слова.

"Фонд гарантирования вкладов не только лишил акционеров "Конкорда" права на справедливый суд, отзывая иски, поданные еще до того, как начался процесс ликвидации банка, но и незаконно лишает права на информацию, предусмотренную законодательством, не отвечая на наши запросы. Как оказалось, Фонд еще и шлет отписки на запросы СМИ, таким образом в нарушение конституционного права граждан на свободу слова", - написала Соседка.

Кроме того, по ее словам, Фонд обвиняет акционеров Конкорда в том, что они хотят забрать свои средства, на которые, как акционеры банка, имеют полное право. "Однако, ФГВФЛ умалчивает о том, что на его нужды только из банка "Конкорд" в месяц уходит около 6 миллионов гривен", - отметила Соседка.

Она также подчеркнула, что акционеры "Конкорда" будут следить за тем, чтобы ликвидация банка производилась прозрачно и согласно действующему законодательству.

"Если вы считаете давлением то, что мы хотим, чтобы процесс ликвидации нашего банка "Конкорд" происходил честно и прозрачно, тогда да - это давление. И мы, как акционеры, будем продолжать "давить" и следить за тем, чтобы все происходило согласно" с действующим законодательством, а все вкладчики и кредиторы получили свои выплаты", - подчеркнула Соседко.

Она добавила, что акционеры "Конкорда" открыты для общения со СМИ и представителями Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвинил банк "Конкорд" в давлении и попытках препятствования его сотрудничеству с представителями налоговой и других госорганов.