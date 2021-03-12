ФГВФЛ обвинили в продаже проблемных активов не по рыночным условиям

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) часто продает активы украинским и зарубежным инвесторам не по рыночным условиям. Как результат, по состоянию на конец 2020 года Фонд задолжал государству свыше 48 млрд грн, которые были заимствованы для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков.

Как отмечается в статье, чаще всего активы Фонда идут с молотка с дисконтом 95-96%, пул формируется под конкретного участника, реальная конкуренция во время продажи фактически отсутствует.

Один из ярких кейсов, которые приводят журналисты, продажа пула активов "Дельта банка", банков "Финансы и кредит" и "Надра".

Как известно, в этот пул входили права требования по кредитным соглашениям на 18,1 млрд грн. В частности, это требования к ЧАО "Росава" (владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго) и группы "Яблоневый дар" Тараса Барщовского.

Победителем торгов стала финансовая компания "Инвестохиллс Веста", которая выкупила этот пул с дисконтом 95%.

Фонд вместе с "Инвестохиллс Веста" настаивает на законности проводимых

торгов. Вместе с тем суд установил, что начальная стоимость пула сформирована как для повторных торгов, со значительным дисконтом, хоть пул этих активов продавался впервые. Активы уже на старте были выставлены с дисконтом 83%.

Также участники рынка отмечают, что ФГВФЛ почти не работает с качеством кредитов и пулов, которые выставляются на продажу.

"Если взять конкретный пример, то на один залог, который обеспечивает несколько кредитов, могут претендовать несколько человек. А часто Фонд вообще не проверяет актуальность залога. И тогда во время торгов оказывается, что предмет залога был реализован банком еще до наступления проблем. А новые владельцы уже успели вложить в имущество большие средства", - говорится в публикации.