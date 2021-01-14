ФГВФЛ назвал сумму выплат вкладчикам банков-банкротов

В 2020 году выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков в пределах 200 тысяч гривен составили 390,7 млн гривен. По состоянию на 1 января 2021 года общая сумма выплат достигла 90 131,4 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

По состоянию на 1 января 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 73 действующих банка. На начало января 2021 года продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков, ликвидация 50 банков завершена.

Общая сумма средств, аккумулированных фондом, составила 16 021,9 млн грн. От регулярного сбора в фонд в 2020 году поступило 4 065,6 млн грн.

Напомним, по состоянию на 1 декабря 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составила 582,39 млрд грн. Гарантиями фонда полностью покрывается 39,0% вкладов, что составляет 227,11 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Совет по финансовой стабильности рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это даст возможность повысить сумму гарантированных государством вкладов с 200 тысяч до 600 тысяч гривен.