ФДМ оновив Єдину базу даних оцінки нерухомості

Також запроваджено електронний модуль оцінки

Фонд державного майна (ФДМ) запускає оновлену Єдину базу даних оцінки нерухомості та електронний модуль оцінки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова фонду Віталій Трубаров.

За його словами, тепер кожен звіт оцінювача автоматично буде проходити "електронну" перевірку на відповідність закладеним індикативом, ціновим показникам мінімально допустимої вартості.

"Укласти фіктивний договір купівлі-продажу квартири в центрі Києва за 200 тис. гривень не вдасться. Податок доведеться сплатити у відповідності з вартістю, яка закладена в системі ринкових індикативів. Якщо визначена оцінювачем вартість нижча, система цей звіт заблокує і відповідно нотаріус не зможе оформити договір", - пояснив Трубаров.

Він повідомив, що за оцінками ФДМ, щорічно держава від дій недобросовісних оцінювачів втрачає 2-3 млрд гривень, які осідають у тіньовому ринку створюючи так звану "оціночну мафію".

Згідно з даними фонду в травні в Єдину базу даних оцінки нерухомості занесено 65 тис. звітів про оцінку, які в "ручному режимі" перевірити неможливо.

"З введенням електронного модуля всі махінації стануть неможливими", - наголосив Трубаров.

Фото: принцип роботи Єдиної бази даних оцінки нерухомості (ФДМ)

Нагадаємо, Фонд державного майна України розробив і передав у профільні міністерства проект закону "Про оренду державного та комунального майна", згідно з яким значно спрощується процедура здачі в оренду держмайна.