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ФФУ во главе с Павелко добилась победы в "деле Мораеса"

Новости » Общество    03.05.2019 - 12:27
ФФУ во главе с Павелко добилась победы в "деле Мораеса"
Фото: Андрей Павелко (ffu.ua)

Павелко подчеркнул, что ФФУ всегда будет защищать национальную сборную и ее игроков

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА подтвердил право нападающего донецкого "Шахтера" Жуниора Мораеса выступать за сборную Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы ФФУ Андрея Павелко. 

"Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Это победа Мораеса и всего украинского футбола!", - подчеркнул он. 

Павелко подчеркнул, что ФФУ всегда до последнего будет защищать национальную сборную и ее игроков.

Напомним, представители Португалии и Люксембурга, с которыми сборная Украины сыграла первые два матча отбора к Чемпионату Европы, обвиняли ФФУ в нарушении правил натурализации форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса. 
Федерация футбола Украины во главе с Андреем Павелко с самого начала подчеркивала, что натурализация бразильского футболиста была проведена по правилам. В итоге КДК УЕФА подтвердил правоту ФФУ.

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