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ФФУ на чолі з Павелко домоглася перемоги у "справі Мораєса"

Новини » Суспільство    03.05.2019 - 12:27
ФФУ на чолі з Павелко домоглася перемоги у "справі Мораєса"
Фото: Андрій Павелко (ffu.ua)

Павелко підкреслив, що ФФУ завжди буде захищати національну збірну та її гравців

Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА підтвердив право нападника донецького "Шахтаря" Жуніора Мораєса виступати за збірну України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави ФФУ Андрія Павелко.

"Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораєса за збірну України у матчах з Португалією і Люксембургом! Це перемога Мораєса і всього українського футболу!", - підкреслив він.

Павелко підкреслив, що ФФУ завжди до останнього захищатиме національну збірну та її гравців.

Нагадаємо, представники Португалії та Люксембургу, з якими збірна України зіграла перші два матчі відбору до Чемпіонату Європи, звинувачували ФФУ в порушенні правил натуралізації форварда "Шахтаря" Жуніора Мораєса.
Федерація футболу України на чолі з Андрієм Павелком з самого початку підкреслювала, що натуралізація бразильського футболіста була проведена за правилами. У підсумку КДК УЄФА підтвердив правоту ФФУ.

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