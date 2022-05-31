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Фейковому "мэру" Днепрорудного объявили подозрение

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Запорожская область, Вторник 31 мая 2022 15:18
Фейковому "мэру" Днепрорудного объявили подозрение Фото: фейковому "мэру" Днепрорудного объявили подозрение (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

СБУ сообщила о подозрении депутату от "Оппоблока", которого оккупанты назначили так называемым "главой военно-гражданской администрации г. Днепрорудное". Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

Как установило следствие, депутат Запорожского облсовета добровольно перешел на сторону врага и начал сотрудничали с оккупационными властями.

Известно, что о своем назначении он "с гордостью заявил в видеообращении", в котором призвал жителей и предпринимателей города всячески содействовать оккупантам.

Кроме того, выяснилось, что по указаниям россиян, тот назначал на ответственные должности в оккупационные администрации сторонников "русского мира".

"Он сознательно способствовал оккупантам в управлении захваченными объектами ЖКХ, бытового, торгового обслуживания, транспорта и связи, находящихся в коммунальной собственности местного совета Днепрорудного", - говорится в сообщении.

Коллаборанту сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Идет следствие.

Напомним, недавно так называемому оккупационному "губернатору" захваченной части Запорожской области Евгению Балицкому объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

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