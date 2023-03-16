"Фейєнорд" – "Шахтар": анонс матчу Ліги Європи

"Фейєнорд" – "Шахтар"

16 березня, 19:45, Роттердам, "Де Кьойп", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Модний термін "оверперформанс" у нинішньому сезоні майже набув значення синоніму для матчів "гірників" у єврокубках. Вітчизняний гранд упродовж кампанії 2022/23 ходить по лезу ножа, але в середині березня залишається серед претендентів на чвертьфінал Ліги Європи. Перший поєдинок із "Гордістю Півдня" Нідерландів показовий.

"Шахтар" менше володів м'ячем, завдав лише 5 ударів у напрямку воріт із одним у площину ("Фейєнорд" – 21/6) і напрацював на мізерні 0,28 очікуваних голів (xG). Утім, команда Ігора Йовічевіча зуміла звести внічию зустріч із роттердамцями. Більше того, "гірники" вели в рахунку, а пропустили у відповідь лише на 88-й хвилині.

Після двобою у Варшаві "Фейєнорд" здобув важливу перемогу в чемпіонаті над "Волендамом" (2:1) і через матч із "Шахтарем" готуватиметься до поки ключового протистояння весни – з "Аяксом", який відстав нагорі Ередивізі на 3 очки. Звісно, коли б менеджмент, футболісти та фанати роттердамців могли обирати одне з двох, то взяли б звитягу в чемпіонаті. Проте, можна замахнутися на більше.

Злий жарт із "гірниками" може зіграти повернення трьох основних оборонців після дискваліфікації. Конопля, Бондар і Михайліченко пропустили перший матч через перебір "гірчичників", але тепер їхня поява може розладнати відпрацьований механізм оборони. Вочевидь, той випадок, коли з Ракицьким було б спокійніше.

Не додали оптимізму й подорожі "Шахтаря". За лічені дні підопічні Йовічевіча з Варшави опинилися у Кривому Розі, а звідти – у Роттердамі транзитом через Кишинів. І бровою не повели б у таких мандрах нашпиговані зірками європейські топ-клуби. Та для команди, де значна частина обойми проводить перший сезон на провідних ролях – грандіозний виклик.

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Бейлов, Тімбер – Корнієнко

Під питанням: Валемарк ("Фейєнорд")

Орієнтовні склади на матч "Фейєнорд" – "Шахтар"

"Фейєнорд": Велленройтер – Педерсен, Геертрейда, Ганцко, Хартман – Віффер, Кокчю – Ділросун, Даніло, Ідріссі – Хіменес

"Шахтар": Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко – Зубков, Судаков, Бондаренко, Криськів – Траоре

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:0

Матч-відповідь протистояння в 1/8 фіналу знову може пройти за сценарієм "багато напруги, обмаль моментів, мінімум голів". Враховуючи ціну помилки на цій стадії єврокубків, долю зустрічі цілком вірогідно вирішить один забитий м'яч. Шанси "Фейєнорда" виглядають вищими, але "Шахтар" у сезоні 2022/23 звик розбивати передбачення експертів.