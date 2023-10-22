Ферстаппен виграв спринт Гран-прі США з провалом стратегії "Феррарі"

Триразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен за кермом "Ред Булла" виграв короткий заїзд на "Трасі Америк" в американському Остіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати спринту .

Нідерландець на старті опинився під атаками Леклера з "Феррарі". Утім, агресивний маневр лідера сезону змусив монегаска виїхати за межі траєкторії та відступити.

Наслідки для пілота "Феррарі" були негативними. Ситуацією скористався Хемілтон ("Мерседес"), який пройшов Леклера та кинувся за Ферстаппеном. На перших колах британський гонщик навіть тримався в темпі чемпіона та перебував у зоні DRS. Але згодом нідерландець створив комфортний відрив.

Головні ж події розгорнулися в боротьбі за четверте місце. Спершу добре пішли справи в Сайнса. Пілот "Феррарі" стартував шостим і вибрав сміливу стратегію з гумою, поставивши на "софт" при шинах "медіум" у всіх навколо. Він швидко пройшов обох пілотів "Макларена" та опинився за Леклером.

Але далі результати Сайнса на колі стали погіршуватися. Його пройшли Норріс із "Макларена" та пілот "Ред Булла" Перес. На фінальних колах іспанець опинився під пресингом Расселла ("Мерседес"), але втримався попереду британця. Той ще й отримав 5 секунд штрафу та пропустив Гаслі ("Альпін").

У неділю відбудеться основна гонка. Старт заїзду – о 22:00 за київським часом. Поул здобув Леклер, а поруч із першого ряду стартуватиме Норріс. Ферстаппен матиме лише 6-те місце на решітці.

Класифікація спринту Гран-прі США-2023: