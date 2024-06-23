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Ферстаппен виграв Гран-прі Іспанії з другої позиції на старті

Барселона, Неділя 23 червня 2024 17:37
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Ферстаппен виграв Гран-прі Іспанії з другої позиції на старті Фото: Макс Ферстаппен переміг "Макларен" (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен тріумфував на автодромі "Каталунья-Монтмело" в іспанській Барселоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

На старті гонщик "Макларена" Норріс і Ферстаппен так захопилися боротьбою за перше місце, що пропустили ривок Расселла з четвертої позиції у лідери. Проте, пілот "Мерседеса" зміг опиратися чинному чемпіону з "Ред Булла" лише до третього кола.

Довга перша серія піт-стопів, що тривала з 16-го по 25-те кола, закрутила інтригу до максимуму. Норріс обрав пізній заїзд у бокси та опинився за цілою групою конкурентів. Утім, за десять кіл по тому встиг розібратися з пілотом "Феррарі" Сайнсом, Хемілтоном із "Мерседеса" та його напарником Расселом.

І знову Ферстаппен пішов на піт-стоп раніше за Норріса, тож зберіг лідерство. Однак, на гумі "софт" пілот "Макларена" почав знімати по секунді з кола в порівнянні з нідерландцем. Щоправда, доволі швидко лідер стабілізував перевагу в районі п'яти секунд. Тим часом Хемілтон на "софті" пройшов Расселла, який несподівано обрав "хард".

Зрештою, запал Норріс поволі згас. Ферстаппен холоднокровно довів етап до сьомої перемоги в сезоні. Британець задовольнився другим місцем, а доповнив подіум його співвітчизник Хемілтон. Далі в очковій зоні розташувалися Расселл, Леклер ("Феррарі"), Сайнс, пілот "Макларена" Піастрі, Перес із "Ред Булла" та дует гонщиків "Альпін" – Гаслі та Окон.

Класифікація Гран-прі Іспанії-2024:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Ландо Норріс (+2.219)
  3. Льюїс Хемілтон (+17.790)

До слова, раніше "Альпін" повернув легендарного Бріаторе до Формули-1.

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