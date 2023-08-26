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Ферстаппен утретє поспіль виграв кваліфікації домашнього етапу Формули-1

Зандворт, Субота 26 серпня 2023 17:32
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Ферстаппен утретє поспіль виграв кваліфікації домашнього етапу Формули-1 Фото: Макс Ферстаппен випередив решту пелотону вдома (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Лідер загального заліку чемпіонату світу Макс Ферстаппен із команди "Ред Булл" здобув поул Гран-прі Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Нідерландський пілот показав найкращий час на автодромі "Зандворт". У фінальній спробі він проїхав коло за 1:10.567 хвилини.

Після першого сегменту кваліфікації з боротьби вибули Лоусон ("Альфа Таурі"), пілоти "Альфа Ромео" Боттас і Чжоу, Магнуссен із "Хааса" та гонщик "Альпін" Окон. Натомість у другому вибули Хюлькенберг ("Хаас"), пілот "Альфа Таурі" Цунода, Хемілтон із "Мерседеса", гонщик "Альпін" Гаслі та Стролл ("Астон Мартін").

Третя сесія розпочалася з аварії Сарджента на "Вільямсі". Кваліфікацію зупинили для відновлення захисних бар'єрів, а напівдощові умови перетворилися на повністю сухі. Та щойно низка пілотів встигла показати швидкі кола, як у поворот не вписався Леклер ("Феррарі").

Новий старт відбувся за чотири з хвостиком хвилини до кінця заїзду. Першим фінішував Ферстаппен із відчутним оновленням часу. Поруч із ним стартуватиме пілот "Макларена" Норріс, а другий ряд сформували Расселл ("Мерседес") і гонщик "Вільямса" Албон.

Гонка на околицях Зандворта відбудеться в неділю, 27 серпня. Старт гонки призначений на 16:00 за київським часом. Тривалість – 72 кола.

Ферстаппен утретє поспіль виграв кваліфікації домашнього етапу Формули-1

До слова, раніше Масса розпочав боротьбу за втрачений титул сезону-2008.

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