Ферстаппен в третий раз подряд выиграл квалификации домашнего этапа Формулы-1

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации .

Нидерландский пилот показал лучшее время на автодроме "Зандворт". В финальной попытке он проехал круг за 1:10.567 минуты.

После первого сегмента квалификации по борьбе выбыли Лоусон ("Альфа Таури"), пилоты "Альфа Ромео" Боттас и Чжоу, Магнуссен из "Хааса" и гонщик "Альпин" Окон. Во втором выбыли Хюлькенберг ("Хаас"), пилот "Альфа Таури" Цунода, Хэмилтон из "Мерседеса", гонщик "Альпин" Гасли и Стролл ("Астон Мартин").

Третья сессия началась с аварии Сарджента на "Уильямсе". Квалификацию остановили для восстановления защитных барьеров, а полудождевые условия превратились в полностью сухие. Но только ряд пилотов успел показать быстрые круги, как в поворот не вписался Леклер ("Феррари").

Новый старт состоялся за четыре с хвостиком минуты до конца заезда. Первым финишировал Ферстаппен с ощутимым обновлением времени. Рядом с ним стартует пилот "Макларена" Норрис, а второй ряд сформировали Расселл ("Мерседес") и гонщик "Уильямса" Албон.

Гонка в окрестностях Зандворта состоится в воскресенье, 27 августа. Старт гонки назначен на 16:00 по киевскому времени. Продолжительность – 72 круга.