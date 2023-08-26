ua en ru
Сб, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ферстаппен в третий раз подряд выиграл квалификации домашнего этапа Формулы-1

Зандворт, Суббота 26 августа 2023 17:32
UA EN RU
Ферстаппен в третий раз подряд выиграл квалификации домашнего этапа Формулы-1 Фото: Макс Ферстаппен опередил оставшийся пелотон дома (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Лидер общего зачета чемпионата мира Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" завоевал поул Гран-при Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Нидерландский пилот показал лучшее время на автодроме "Зандворт". В финальной попытке он проехал круг за 1:10.567 минуты.

После первого сегмента квалификации по борьбе выбыли Лоусон ("Альфа Таури"), пилоты "Альфа Ромео" Боттас и Чжоу, Магнуссен из "Хааса" и гонщик "Альпин" Окон. Во втором выбыли Хюлькенберг ("Хаас"), пилот "Альфа Таури" Цунода, Хэмилтон из "Мерседеса", гонщик "Альпин" Гасли и Стролл ("Астон Мартин").

Третья сессия началась с аварии Сарджента на "Уильямсе". Квалификацию остановили для восстановления защитных барьеров, а полудождевые условия превратились в полностью сухие. Но только ряд пилотов успел показать быстрые круги, как в поворот не вписался Леклер ("Феррари").

Новый старт состоялся за четыре с хвостиком минуты до конца заезда. Первым финишировал Ферстаппен с ощутимым обновлением времени. Рядом с ним стартует пилот "Макларена" Норрис, а второй ряд сформировали Расселл ("Мерседес") и гонщик "Уильямса" Албон.

Гонка в окрестностях Зандворта состоится в воскресенье, 27 августа. Старт гонки назначен на 16:00 по киевскому времени. Продолжительность – 72 круга.

Ферстаппен в третий раз подряд выиграл квалификации домашнего этапа Формулы-1

К слову, ранее Масса начал борьбу за потерянный титул сезона-2008.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1
NEWS
Защищал Киев и добивался передачи F-16. Что известно о погибшем летчике "Джусе"
Защищал Киев и добивался передачи F-16. Что известно о погибшем летчике "Джусе"
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги