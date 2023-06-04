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Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Іспанії, дует "Мерседеса" зійшов на подіум

Фото: Макс Ферстаппен не мав рівних на трасі "Каталунья-Монтмело" (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

П'ятою перемогою нідерландця Макса Ферстаппена з "Ред Булла" в сезоні-2023 Королівських автоперегонів завершився етап в іспанській Барселоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Дворазовий чемпіон світу на старті витримав пресинг пілота "Феррарі" Сайнса та залишався лідером упродовж усієї дистанції. Натомість Стролл із "Альпін" на перших сотнях метрів вийшов на 3-тє місце, скориставшись контактною боротьбою Хемілтона з "Мерседеса" та Норріса ("Макларен").

Щоправда, згодом досвідчений британський пілот вирвався на третю позицію. Більше того, після першої хвилі піт-стопів Хемілтон на стартовій прямій пройшов і Сайнса. На 35-му колі за прикладом старшого напарника іспанця позаду залишив і Расселл.

Пілот "Феррарі" продовжив втрачати. Після других відвідин боксів його легко обійшов мексиканець Перес. Другий гонщик "Ред Булла" кинувся наздоганяти Расселла, щоб потрапити на подіум після провальної кваліфікації. Проте, британець додав у швидкості та не дозволив супернику підібратися на відстань атаки.

Зрештою, Ферстаппен легко здобув чергову перемогу. Натомість Хемілтон і Расселл другим і третім місцями на фініші задекларували повернення "Мерседеса" в боротьбу за високі місця. Перес залишився на 4-й сходинці, а Сайнс фінішував лише п'ятим, хоча був другим на стартовій решітці...

Додатковий пункт Ферстаппен набрав за найшвидше коло – 1:16.330. Доповнили топ-10 пілоти "Астон Мартіна" Стролл і Алонсо, Окон із "Альпін", Чжоу ("Альфа Ромео") та гонщик "Альпін" Гаслі. Зірковий пілот "Феррарі" Леклер, який стартував із пітлейн, дістався до фінішу лише 11-м.

Класифікація Гран-прі Іспанії-2023:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Льюїс Хемілтон (+24.090)
  3. Джордж Расселл (+32.389)

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