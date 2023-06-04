Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Іспанії, дует "Мерседеса" зійшов на подіум

Дворазовий чемпіон світу на старті витримав пресинг пілота "Феррарі" Сайнса та залишався лідером упродовж усієї дистанції. Натомість Стролл із "Альпін" на перших сотнях метрів вийшов на 3-тє місце, скориставшись контактною боротьбою Хемілтона з "Мерседеса" та Норріса ("Макларен").

Щоправда, згодом досвідчений британський пілот вирвався на третю позицію. Більше того, після першої хвилі піт-стопів Хемілтон на стартовій прямій пройшов і Сайнса. На 35-му колі за прикладом старшого напарника іспанця позаду залишив і Расселл.

Пілот "Феррарі" продовжив втрачати. Після других відвідин боксів його легко обійшов мексиканець Перес. Другий гонщик "Ред Булла" кинувся наздоганяти Расселла, щоб потрапити на подіум після провальної кваліфікації. Проте, британець додав у швидкості та не дозволив супернику підібратися на відстань атаки.

Зрештою, Ферстаппен легко здобув чергову перемогу. Натомість Хемілтон і Расселл другим і третім місцями на фініші задекларували повернення "Мерседеса" в боротьбу за високі місця. Перес залишився на 4-й сходинці, а Сайнс фінішував лише п'ятим, хоча був другим на стартовій решітці...

Додатковий пункт Ферстаппен набрав за найшвидше коло – 1:16.330. Доповнили топ-10 пілоти "Астон Мартіна" Стролл і Алонсо, Окон із "Альпін", Чжоу ("Альфа Ромео") та гонщик "Альпін" Гаслі. Зірковий пілот "Феррарі" Леклер, який стартував із пітлейн, дістався до фінішу лише 11-м.

Класифікація Гран-прі Іспанії-2023: