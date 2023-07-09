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Ферстаппен стартуватиме першим перед двома "Макларенами" на Гран-прі Британії

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Сільверстон, Неділя 09 липня 2023 10:29
Ферстаппен стартуватиме першим перед двома "Макларенами" на Гран-прі Британії Фото: Макс Ферстаппен здобув поул-позицію в Британії (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Дворазовий чемпіон світу Макс Ферстаппен зі стайні "Ред Булл" на автодромі в британському Сільверстоуні вкотре впродож сезону-2023 виграв кваліфікаційні заїзди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Нідерландський пілот показав найкращий час на трасі в англійському графстві Нортгемптоншир. У фінальній спробі він проїхав коло за 1:26.720 хвилини.

Після першого сегменту з боротьби за поул вибули гонщик "Хааса" Магнуссен, пілоти "Альфа Таурі" де Вріз і Цунода, Чжоу ("Альфа Ромео") та Перес із "Ред Булла". У другому ж вибули гонщик "Альфа Ромео" Боттас, Сарджент ("Вільямс"), пілот "Альпін" Окон, представник "Астон Мартіна" Стролл і Хюлькенберг із "Хааса".

У фінальній частині кваліфікації драма розгорнулася на фінальних секундах. Лідер заїзду змінювався кілька разів. Господар траси – пілот "Макларена" Норріс – несподівано "вийшов" із 1:27.000 хвилини під картатим прапором. Утім, в останній спробі його випередив лідер сезону Ферстаппен.

Отже, нідерландець і британець сформували перший ряд стартової решітки. З другого сенсаційно стартуватиме Піастрі ("Макларен") і гонщик "Феррарі" Леклер. Далі розташувалися Сайнс ("Феррарі"), Расселл і Хемілтон (обидва – "Мерседес"), пілот "Вільямса" Албон, Алонсо з "Астон Мартіна" та гонщик "Альпін" Гаслі.

Гонка в Сільверстоуні відбудеться в неділю, 9 липня. Старт гонки призначений на 17:00 за київським часом. Тривалість – 52 кола.

Ферстаппен стартуватиме першим перед двома &quot;Макларенами&quot; на Гран-прі Британії

До слова, раніше "Феррарі" очолила рейтинг найдорожчих команд Формули-1.

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