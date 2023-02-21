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Ферстаппен презентував "консервативний" шолом на сезон-2023

Фото: Макс Ферстаппен почав дорослішати (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Гоночний шолом на прийдешній сезон Формули-1 показав дворазовий чемпіон Макс Ферстаппен із команди "Ред Булл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter пілота.

Нідерландський пілот отримав новий головний убір на сезон-2023 Королівських автоперегонів. Сам гонщик назвав шолом "поверненням до коріння з олдскульнішим дизайном".

"Кольори, як бачите, трохи змінилися в порівнянні з торішніми. З'явилися червона та синя барви. Позаду невелике оновлення. Хочеться додати більше зірок (символів чемпіонських титулів – ред.), та поки я задоволений", – розповів Ферстаппен.

Копії гоночного шолому вже доступні для передзамовлення в персональному магазині атрибутики 2-разового чемпіона. Міні-шолом у пропорції 1:2 вартує майже 165 євро, а в пропорції 1:4 – 64,95 євро. Торішні варіанти продають на "п'ятірку" дешевше.

У найближчий вікенд на трасі "Сахір" у Бахрейні відбудуться передсезонні тести. Перший гран-прі пройде там же 3-5 березня. Торік стартовий етап виграв пілот "Феррарі" Леклер, а Ферстаппен завершив виступи достроково через проблеми з паливною системою.

До слова, раніше "Феррарі" показала болід SF23 на прийдешній сезон Формули-1.

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Формула-1