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Ферстаппен показав найкращий час першої сесії передсезонних тестів Формули-1

Фото: Макс Ферстаппен проїхав найшвидше коло вранці (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Стайні Королівських автоперегонів продовжили підготовку до сезону-2023 триденними тестами на трасі в Бахрейні. У ранковій сесії заїздів найшвидшим був пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Чинний чемпіон світу проїхав на автодромі "Сахір" 71 коло. Найкращий час нідерландця – 1:32.959.

Другий після Ферстаппена час показав гонщик "Феррарі" Карлос Сайнс. Загалом він проїхав 72 кола, а найкращий час іспанця майже на три "десятки" гірший за чемпіона. Трійку найшвидших несподівано замкнув Алекс Албон із "Вільямса" з часом 1:33.671.

Вранці на трасі працювали 10 пілотів – по одному від кожної стайні. Зокрема, в тестах узяли участь Чжоу ("Альфа Ромео"), гонщик "Мерседеса" Расселл, Хюлькенберг ("Хаас"), резервний пілот "Астон Мартіна" Друговіч, Цунода з "Альфа Таурі", Гаслі ("Альпін") і Піастрі з "Макларена". У другій половині дня відбудеться нова 4-годинна сесія з іншими пілотами.

Технічні проблеми впродовж ранкових тестів виникли на боліді Друговіча. Бразильський пілот провів у боксах зайві 1,5 години через відмову одного з датчиків електросистеми. Тим часом на машині Ферстаппена були помітні вертикальні коливання.

До слова, раніше "Феррарі" показала болід SF23 на прийдешній сезон Формули-1.

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Формула-1